DAYTONA BEACH, Fla. (WGHP) — Ricky Stenhouse Jr. emerged victorious in Sunday’s Daytona 500 race.

53 lead changes occurred during the race. There were also 8 cautions during the race.

This is Stenhouse’s first win at Daytona in his racing career.

You can view the full race results below:

Pos Driver Status 1 R. Stenhouse Jr. Chevrolet·#47 Running 2 J. Logano Ford·#22 Running 3 C. Bell Toyota·#20 Running 4 C. Buescher Ford·#17 Running

5 A. Bowman Chevrolet·#48 Running 6 A. J. Allmendinger Chevrolet·#16 Running 7 D. Suárez Chevrolet·#99 Running 8 R. Blaney Ford·#12 Running 9 R. Chastain Chevrolet·#1 Running 10 R. Herbst Ford·#15 Running 11 T. Pastrana Toyota·#67 Running 12 K. Harvick Ford·#4 Running 13 Z. Smith Ford·#36 Running 14 C. Ware Ford·#51 Running 15 C. LaJoie Chevrolet·#7 Running 16 M. Truex Jr. Toyota·#19 Running 17 D. Hamlin Toyota·#11 Running 18 K. Larson Chevrolet·#5 DNF 19 K. Busch Chevrolet·#8 DNF 20 D. Wallace Jr. Toyota·#23 DNF 21 A. Almirola Ford·#10 DNF 22 B. Keselowski Ford·#6 DNF 23 A. Cindric Ford·#2 DNF 24 N. Gragson Chevrolet·#42 Running 25 T. Gibbs Toyota·#54 Running 26 H. Burton Ford·#21 Running 27 T. Gilliland Ford·#38 DNF 28 M. McDowell Ford·#34 Running 29 C. Daly Chevrolet·#50 Running 30 B. J. McLeod Chevrolet·#78 Running 31 J. Johnson Chevrolet·#84 DNF 32 J. Haley Chevrolet·#31 DNF 33 A. Dillon Chevrolet·#3 DNF 34 W. Byron Chevrolet·#24 DNF 35 C. Briscoe Ford·#14 DNF 36 R. Preece Ford·#41 DNF 37 E. Jones Chevrolet·#43 DNF 38 C. Elliott Chevrolet·#9 DNF 39 T. Reddick Toyota·#45 DNF 40 T. Dillon Chevrolet·#77 DNF