(WGHP) — Friday is Disney Plus Day, and Disney’s rolling out a whole treasure trove of upcoming shows and movies to get excited about.

Throughout the day, Disney’s streaming service has been tweeting out posters, trailers and release dates for some of the most highly-anticipated new series and movies coming to Disney Plus.

❄️ @IceAge is back, and it’s coming to #DisneyPlus! Get ready for a wild prehistoric adventure! Check out the teaser trailer for The Ice Age Adventures of Buck Wild, streaming January 28. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/KKGe0EUQTP — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

The Ice Age Adventures of Buck Wild (Jan. 28, 2022)

A big hero will rise ●—● Baymax!, an Original Series, is streaming Summer 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/S3ZDUQ6mu1 — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Baymax! An Original Series (Summer 2022)

Cheaper by the Dozen: An Original Movie (March 2022)

Disenchanted (Fall 2022)

Diary of a Wimpy Kid (Dec. 3, 2021)

Diary of a Wimpy Kid: Roderick Rules (Coming soon)

The Beatles Get Back (Nov. 25)

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (Spring 2022)

Better Nate Than Ever (Spring 2022)

Chase your dreams & be a star 🎭🎵 Better Nate Than Ever, an Original Movie streaming on #DisneyPlus in Spring 2022, stars Aria Brooks, Michelle Federer, introducing Rueby Wood as Nate, Norbert Leo Butz, Lisa Kudrow, & Joshua Bassett as Nate's big brother, Anthony! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/gGrAztfJIU — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Hocus Pocus 2 (Fall 2022)

Pinocchio (Fall 2022)

The live-action retelling of #Pinocchio, starring Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans and the voices of Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key and Lorraine Bracco, directed by Robert Zemeckis is coming Fall 2022 to #DisneyPlus. ✨#DisneyPlusDay pic.twitter.com/kdK5fKrMfX — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Limitless with Chris Hemsworth (2022)

Welcome to Earth (Dec. 8, 2021)

America the Beautiful (2022)

Sneakerella (Feb. 18, 2022)

The classic fairy tale with new heart and sole. 👟 Stream #Sneakerella, an Original Movie, February 18 only on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/VThDtORcTS — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

The Proud Family Louder and Prouder (Feb. 2022)

High School Musical The Musical The Series season 3 (2022)

The Spiderwick Chronicles (Coming soon)

Willow (2022)

Forget what you know, or think you know, and meet the young(er) cast of Willow. The Original Series is streaming in 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/iUW7WpLd59 — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett (Now streaming)

Explore the history of the legendary bounty hunter in Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, an Original Documentary Special, now streaming on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/F4KJVBbato — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Obi Wan Kenobi (2022)

Cars on the Road (2022)

Rev your engines: Owen Wilson and Larry the Cable Guy return to voice Lightning McQueen and Mater in the #DisneyPlus Original Series: Cars on the Road, streaming in 2022! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/NQCu5tW4we — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Win or Lose (Fall 2023)

Zootopia+ (2022)

Go back to the fast-paced mammal metropolis of Zootopia in Zootopia+, a new short-form series coming to #DisneyPlus in 2022! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/BPyiK5nKog — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Intertwined (Now streaming)

Traveling through time can get a little twisted, especially when it’s to 1994. Stream all episodes of Disney Intertwined (Entrelazados), an Original Series, now on #DisneyPlus. #IntertwinedSeries #DisneyPlusDay pic.twitter.com/SLdPsXnBEr — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Marvel Studios’ X-Men ’97 (2023)

Marvel Studios’ Moon Knight

Marvel Studios’ She-Hulk (Coming soon)

Marvel Studios’ Ms. Marvel (Summer 2022)

Marvel Studios’ What If? season 2 (Coming soon)

Marvel Studios’ Echo (Coming soon)

Marvel Studios’ Spider-man: Freshman Year (Coming soon)

Marvel Studios’ I Am Groot (Coming soon)

Marvel Studios’ Ironheart (Coming soon)

Marvel Studios’ Agatha: House of Harkness (Coming soon)

Marvel Studios’ Marvel Zombies (Coming soon)

Marvel Studios’ Secret Invasion (Coming soon)