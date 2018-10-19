The FOX8 Frenzy Fan Cam was at Walkertown this week.
FOX8 Frenzy Fan Cam at Walkertown
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Randleman
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Mount Airy
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Bishop McGuinness
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Glenn
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Oak Grove
-
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Mount Tabor
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Southwest Guilford
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Page
-
FOX8 Friday Football Frenzy
-
Highlights from FOX8 Friday Football Frenzy – Week 8
-
-
Highlights from FOX8 Friday Football Frenzy – Week 3
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Rockingham County High School
-
Rookie Anchor: Katie Hennessey, FOX8 10:00 News producer