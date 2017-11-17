The FOX8 Frenzy Fan Cam was at Randleman this week.
FOX8 Frenzy Fan Cam at Randleman
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at North Davidson
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Asheboro
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at West Stokes
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Wheatmore
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Eastern Alamance
-
-
FOX8 Friday Football Frenzy
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Eastern Guilford
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Providence Grove
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at East Montgomery
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Reagan
-
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Central Davidson
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Dudley
-
FOX8 Frenzy Fan Cam at Southwest Guilford