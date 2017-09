A magnitude-7.1 earthquake struck the central Mexican state of Puebla on Tuesday afternoon, the US Geological Survey said.

Preliminary reports put the epicenter 2.8 miles (4.5 kilometers) east-northeast of San Juan Reboso and 34.1 miles (55 km) south-southwest of the city of Puebla, according to the USGS.

The earthquake struck at a depth of about 33 miles (51 km).

Colapso edificio en La Condesa, hay decenas de heridos y varios murieron calcinados por fuga de gas, se activan protocolos #Temblor #sismo pic.twitter.com/rX9ZpV6D8t — Risco (@_jrisco_) September 19, 2017

Las imágenes afuera de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. pic.twitter.com/OGUXptca2O — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) September 19, 2017